مدير جامعة جازان يدعو الطلبة إلى نيل حقوقهم كاملة

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن التسجيل الذاتي يتيح للطالب اختيار أستاذه الجامعي والوقت المناسب له، وكذلك المواد التي يرغب في تقديمها أو تأخيرها، مضيفا أن الجامعة بدأت النظام قبل سنة بثلاث كليات في الكلية الجامعية بصامطة وكلية الحاسب الآلي والشريعة والتجربة كانت ناجحة، وفي هذا الفصل تم التطبيق على كليات الجامعة، مبينا أن الجامعة حريصة على أن تبدأ الدراسة في وقتها الطبيعي ولا بد أن يكون الحضور مستمرا من أول يوم دراسي. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الطلابي الأعلى للعام الأكاديمي 1441 بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي وممثلين مجالس الكليات وممثلات الكليات عبر الدائرة بمكتبه أمس. وناقش جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس انتظام الدراسة في العام الأكاديمي 1441، ووضع الإرشاد الأكاديمي داخل الكليات. وأوصى مدير الجامعة الطلاب والطالبات أن يأخذوا حقهم كاملا في تلقي تعليمهم الجامعي، قائلا: إن كان هناك عضو هيئة تدريس مقصر فنحن نقف مع الطالب والطالبة في هذا الجانب، مبينا أن الجامعة هي يوم دراسي كامل ولا تبدأ بساعة وتنتهي بساعة محددة.



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