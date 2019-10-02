إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على طريق حيوي بأبها

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - رحمه الله -، على أحد الطرق الحيوية بأبها، تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة نفذت التوجيه على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها، مبيناً أن طريق المحالة يعد من أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسة في مدينة أبها؛ كونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها: الإستاد الرياضي ومستشفى النساء والولادة والأطفال.

يذكر أن مسار طريق الشيخ جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق بني مالك، ويقطعه عدد من الطرق الرئيسة، ويبلغ طوله 8 كلم بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.