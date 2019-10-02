السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب البرازيلي يستقبل مساعد رئيس مجلس الشورى/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريغو مايا في مقر مجلس النواب بالعاصمة البرازيلية برازيليا اليوم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً لجمهورية البرازيل.ورحب رئيس مجلس النواب البرازيلي في مستهل اللقاء بمساعد رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البرازيل والمملكة في مختلف المجالات وحرص مجلس النواب على تعزيز هذه العلاقة .من جانبه أعرب الدكتور الصمعان عن شكره لرئيس مجلس النواب على الحفاوة التي وجدها الوفد، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، عاداً العلاقات السياسية بين المملكة والبرازيل متميزة إلا أن هذه العلاقات على المستوى البرلماني تحتاج إلى مزيد من التفعيل، معرباً عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع مجلس الشورى بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .وأكد معاليه أهمية الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ومجلس والنواب البرازيلي, لما لها من دور في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية أن يقوم مجلس النواب بدعم الإجراءات المتعلقة بسرعة المصادقة على ما سيتم إبرامه من اتفاقيات بين البلدين، موجهاً معاليه الدعوة لمعالي رئيس مجلس النواب البرازيلي لزيارة المملكة ومجلس الشورى .من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة الدكتور الصمعان في مقر مجلس النواب البرازيلي بالسيناتور فيرناندو كولور دي ميلو ( رئيس الجمهورية البرازيلية سابقاً ).وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والبرازيل في مختلف المجالات، منوهاً بأهداف رؤية المملكة 2030 التي ستحقق المزيد من العلاقات الوثيقة مع مختلف دول العالم نظرا لما تتضمنه من خطط طموحة اقتصادية واستثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية للمملكة.وأبدى السيناتور فيرناندو كولور إعجابه بالتطور الذي وصلت إليه المملكة في مجال التعاملات الإلكترونية .كما اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى برئيس التكتل الزراعي في البرلمان البرازيلي النائب السيو مورييرا .وأكد السيو موريرا حرص البرازيل على التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى قيام البرازيل بعدد من الإجراءات لتعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين البلدين واستعداد البرازيل لتلبية متطلبات السوق السعودي في مختلف السلع الزراعية وسعي البرازيل لتكون المملكة موزعة للمنتجات البرازيلية في المنطقة والتعاون بين البلدين في تقديم الأبحاث والخبرات في المجال الزراعي.من جانبه أشار معالي الدكتور الصمعان إلى أن المملكة تمر بتحول اقتصادي يتمثل في رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها الأمن الغذائي، مؤكدا معاليه أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ، مشدداً على ضرورة إزالة المعوقات التي قد تؤثر على صادرات البرازيل الى المملكة ومن ذلك مطابقة الدواجن البرازيلية المصدرة الى المملكة للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس والالتزام بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)، ونقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات الغذائية.// يتبع //22:12ت م0275

عام / رئيس مجلس النواب البرازيلي يستقبل مساعد رئيس مجلس الشورى/ إضافة أولى واخيرة

من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في إطار زيارته للبرازيل برئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب البرازيلي النائب إدورادو بولسونارو.

وفي مستهل الاجتماع رحب النائب إدورادو بولسونارو بوفد مجلس الشورى، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون في المجال البرلماني بين مجلس النواب البرازيلي ومجلس الشورى .

من جهته أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أهمية الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ والنواب البرازيلي, لما لها من دور في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ودعم الجهود المبذولة لتنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التعاون المبرمة بين البلدين الصديقين.

وأشار معاليه إلى أن المملكة تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بينها وبين البرازيل في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة العسكرية والأمن الغذائي وبناء شراكة مستدامة من خلال تفعيل ما سيتم إبرامه من اتفاقيات بين الجانبين، متطلعا أن يقوم مجلس النواب البرازيلي بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمصادقة على ما سيتم إبرامه من اتفاقيات بين البلدين.

واستعرض معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أهداف رؤية المملكة 2030، التي يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل وفتح الفرص الاستثمارية، مبيناً أن المملكة أوجدت المناخ الاستثماري المناسب والآمن لجذب الاستثمارات الأجنبية سواء من خلال سن التشريعات أو توقيع الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول .

وشدد معاليه على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، لافتاً النظر إلى ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، إضافة إلى تاريخه الطويل في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن في دول المنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون الدولي.

وأكد معاليه حرص المملكة على إيجاد حل سلمي للنزاعات التي تشهدها المنطقة ، مشدداً على الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية المتمثل في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس .

من جهة أخرى التقى وفد مجلس الشورى نائب وزير الاتصالات والتقنية والعلوم والابتكار البرازيلي جوليو سمقهاني.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشتركة بين المملكة والبرازيل في المجالات التقنية .

حضر اللقاءات أعضاء وفد مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي والدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتور منصور بن سعد الكريديس والدكتورة عاليه بنت محمد الدهلوي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.

من جانب أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم أمس حفل عشاء احتفاء بوفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، حضره عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البرازيل من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من المسؤولين البرازيليين.

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