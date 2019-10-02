القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الهند تحتفل بالذكرى الـ150 لميلاد زعيمها الأسطوري المهاتما غاندي، الذي ولد في ولاية غوجارات الغربية بالهند عام 1869.
غاندي، محامٍ مهني قاد النضال ضد الاستعمار البريطاني للهند، لكن بعد استقلال الهند في 15 أغسطس 1947 قاد نضالا من نوع آخر، فدخل إضرابا عن الطعام ضد أعمال شغب واسعة النطاق بين أتباع الديانتين الهندوسية والإسلامية، مناديا بالتعايش السلمي بين جميع الطوائف في الهند وقائدا لحركة اللاعنف.
في 30 يناير 1948، قُتل غاندي بالرصاص على يد متعصب هندوسي عارض جهوده ومساعيه لتحقيق الصداقة بين المسلمين والهندوس.
كانت هذه تفاصيل خبر "غاندي".. أيقونة سلام لا يمحوها الزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.