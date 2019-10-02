"غاندي".. أيقونة سلام لا يمحوها الزمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الهند تحتفل بالذكرى الـ150 لميلاد زعيمها الأسطوري المهاتما غاندي، الذي ولد في ولاية غوجارات الغربية بالهند عام 1869.

غاندي، محامٍ مهني قاد النضال ضد الاستعمار البريطاني للهند، لكن بعد استقلال الهند في 15 أغسطس 1947 قاد نضالا من نوع آخر، فدخل إضرابا عن الطعام ضد أعمال شغب واسعة النطاق بين أتباع الديانتين الهندوسية والإسلامية، مناديا بالتعايش السلمي بين جميع الطوائف في الهند وقائدا لحركة اللاعنف.

في 30 يناير 1948، قُتل غاندي بالرصاص على يد متعصب هندوسي عارض جهوده ومساعيه لتحقيق الصداقة بين المسلمين والهندوس.