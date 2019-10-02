صور.. تصادم عمد وانقلاب مركبة في الداير

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - جازان

ألقت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، القبض على قائدي المركبتين المتصادمتين عمدًا في أحد الطرق بمحافظة الدائر.

وقال المرور في بيان له: “إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) تقبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا وتحيلهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة”.

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وأضاف: “كما تهيب بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير؛ ضمانًا لسلامتهم”.

وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين وانقلاب واحدة منهما نتيجة التصادم، فيما نجا قائدها من الموت.