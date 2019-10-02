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صور.. تصادم عمد وانقلاب مركبة في الداير
المرور ألقى القبض على قائدي المركبتين
متابعات الخليج 365 - جازان
ألقت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، القبض على قائدي المركبتين المتصادمتين عمدًا في أحد الطرق بمحافظة الدائر.
وقال المرور في بيان له: “إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) تقبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا وتحيلهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة”.
وأضاف: “كما تهيب بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير؛ ضمانًا لسلامتهم”.
وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين وانقلاب واحدة منهما نتيجة التصادم، فيما نجا قائدها من الموت.
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