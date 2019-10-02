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وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
لقي شابان في إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا بجازان حتفهما، في ظروف غامضة وغريبة، بعد العثور عليهما داخل السيارة، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا حول الحادث.
وتفصيلًا: تحدث أحد أقارب الشابين لـ”متابعات الخليج 365” قائلًا: إنهم عثروا في تمام الساعة 8 صباحًا على جثة أحد الشابين (17 عامًا) وابن خالته (26 عامًا) داخل سيارتهما وهما يربطان حزام السيارة في وضع التشغيل، ولم تتضح سبب الوفاة؛ حيث لا يوجد أي أعراض في أجسامهما، وتم إحالتهما إلى الطب الشرعي.
وأضاف أن الجهات المعنية باشرت الحادث وبدأت التحقيقات في الواقعة؛ للكشف عن ملابسات القضية.
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