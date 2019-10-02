حساب المواطن يوضح طريقة معرفة حالة الاعتراض المالي

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الأربعاء، طريقة معرفة حالة الاعتراض بالنسبة للمستفيد، حال تأخر الرد على طلب الاعتراض.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا مفاده: “أنا رفعت اعتراض على الدفعة السابقة متى يردون علي”.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)، نسعد بخدمتك”.

Advertisements

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أمس الثلاثاء، أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب متابعات الخليج 365 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.