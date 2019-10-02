، حظر قناة "الجزيرة" في الفنادق المصرية بناء على دعوى بحرينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عهدية أحمد: القناة القطرية وسيلة للهدم والتدليس وبعيدة عن المهنية

أكدت رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، عهدية أحمد، أن الحكومة المصرية قررت وقف بث قناة "الجزيرة" القطرية في الفنادق، بعد دعوتها عبر وسائل الإعلام المصرية، مشيرة إلى أن هذه الدعوة كانت من منطلق الغيرة والمحبة للشقيقة مصر، مقدمة شكرها للسلطات المصرية على سرعة الاستجابة.

وقالت: إنها "وجدت القناة القطرية على الشاشة التلفزيونية في أحد فنادق القاهرة الكبيرة، حيث كانت تقيم خلال زيارتها الأخيرة لمصر، رغم ما تبثه القناة من دعوات للتظاهر والتخريب والهدم في مصر".

وأضافت: "بناء على تلك الدعوة؛ أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، تعليماته لكافة الفنادق في جمهورية مصر العربية بمنع عرض قناة الجزيرة على شاشات الغرف الفندقية، بسبب مواقفها المعادية الدولة المصرية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)

وأوضحت أنها خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لحضور اجتماع لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب، تنبهت إلى وجود أخبار وأفلام فيديو تبث عبر شاشة قناة "الجزيرة" عن مظاهرات ومسيرات في الشوارع المصرية، مؤكدة عدم صحة تلك الفبركات التي حاولت "الجزيرة" الترويج لها.

وتابعت: أنها "كانت شاهد عيان على خلو شوارع القاهرة من أية مظهر من مظاهر الاحتجاجات والتظاهرات، الأمر الذي يعكس واقعاً مختلفاً لما تبثه القناة، وأن القناة القطرية تعمل وبشكل ممنهج على الترويج لأجندات معادية لمصر، كما للبحرين".

وقالت: "إننا كأخوة يجب علينا التكاتف والتصدي لكل محاولات زرع الفتنة ومحاولة إشعالها بين أبناء الوطن الواحد، فليس من المعقول أن يشاهد الزائر أو السائح خلال تواجده في الفندق فبركات تظهر أن البلد في حالة فوضى ويفتقد الأمان".

وأشارت رئيسة جمعية الصحافيين البحرينيين، إن مواثيق الصحافة والإعلام في جميع دول العالم تحترم حرية الكلمة، ولكنها لا تدعو للكذب أو تصمت عنه أو تساويه بالإعلام المهني والمحترف والقائم على المصداقية.

وأشارت إلى أن قناة "الجزيرة" احدى وسائل الهدم والتدليس، وليست وسيلة إعلامية مهنية كما تحاول أن تدعي، مضيفة: "من هنا أدعو جميع الدول المتضررة من دول الفتنة وبوقها قناة "الجزيرة" إلى التكاتف والقيام بحملة تطهير بلدانهم من هذه القناة".