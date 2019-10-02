، ختام برامج الرياض التدريبية بحضور أكثر من 80 إعلاميًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختُتِم، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الرياض؛ البرنامجان التدريبيان اللذان انطلقا الاثنين الماضي واستمرَّا لمدة ثلاثة أيام، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظّمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات: الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني، من أصل 60 برنامجًا الخليج 365 الإعلان عنها في وقت سابق.
وتضمن البرنامج الأول الذي حمل عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي" التابع لمسار الصحافة؛ التعريف بالمهارات اللازمة لصناعة المواد الصحفية الرياضية، وأهم التطورات في الإعلام الرياضي، والتعرف على أبرز سمات صانع المحتوى الرياضي، ومعايير المحتوى الإعلامي الجيد. فيما تضمن البرنامج التدريبي الثاني الذي جاء بعنوان "صحافة الموبايل" والتابع لمسار الإذاعة والتلفزيون؛ إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج.
وفي نهاية الدورتين قدم الدكتور عبدالله الرفاعي محاضرة علمية على المشاركين في البرامج، وتسلم بعدها المشاركون الشهادات المعتمدة بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد د. رجاءالله السلمي، ثم التقطت بعدها الصور التذكارية.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 09:37 PMختام برامج الرياض التدريبية بحضور أكثر من 80 إعلاميًّا
اختُتِم، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الرياض؛ البرنامجان التدريبيان اللذان انطلقا الاثنين الماضي واستمرَّا لمدة ثلاثة أيام، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظّمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات: الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني، من أصل 60 برنامجًا الخليج 365 الإعلان عنها في وقت سابق.
وتضمن البرنامج الأول الذي حمل عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي" التابع لمسار الصحافة؛ التعريف بالمهارات اللازمة لصناعة المواد الصحفية الرياضية، وأهم التطورات في الإعلام الرياضي، والتعرف على أبرز سمات صانع المحتوى الرياضي، ومعايير المحتوى الإعلامي الجيد. فيما تضمن البرنامج التدريبي الثاني الذي جاء بعنوان "صحافة الموبايل" والتابع لمسار الإذاعة والتلفزيون؛ إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج.
وفي نهاية الدورتين قدم الدكتور عبدالله الرفاعي محاضرة علمية على المشاركين في البرامج، وتسلم بعدها المشاركون الشهادات المعتمدة بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد د. رجاءالله السلمي، ثم التقطت بعدها الصور التذكارية.
، ختام برامج الرياض التدريبية بحضور أكثر من 80 إعلاميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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