راتب التأمينات:رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية

تسعي المملكة العربية السعودية علي موالية العالم من حولها، حيث أن معظم بل جميع الدول أصبحت تعتمد اعتماد شبه كلي علي المواقع الالكترونية، وذلك من أجل الحرص علي توفير الوقت، والجهد، والطاقة المبذولة، وأيضا من أجل تجنب الأخطاء البشرية الوارد حدوثها، وأيضا حرصا منها علي مواطنيها في جميع مراحلهم العمرية والاجتماعية.
الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية
فقد طرحت خدمة إلكترونية جديدة وهي الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أو ما يعرف باسم (المعاش) وذلك إلكترونيا عن طريق رقم الهوية فقط.
رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية
خطوات الاستعلام:-
- الدخول الي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية.
- يتم تسجيل الدخول باسم الشخص الذي يود الاستعلام عن المعاش.
- ادخال رقم الهوية الوطنية، وكلمة السر اذا سبق التسجيل علي الموقع أو كلمة السر الجديدة في حال التسجيل لأول مرة أما في حالة نسيان كلمة السر يرجي الضغط علي خانة (نسيت كلمة السر والحصول عليها مرة أخري).
- بعد ذلك تختار عرض مدة الاشتراك.
- ومنها تختار الوظيفة والجهة الوظيفية، وتضغط علي معلومات الأجر فتظهر معلومات الأجر والراتب كامل.