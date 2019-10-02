ESTELAM ELTASHERA: الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة عبر بوابة ابشر وزارة الداخلية

توفر بوابة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة، حيث تعمل الوزارة جاهدة لاتاحة وتوفير جميع الخدمات بشكل الكتروني، وذلك عن طريق رقم الاقامة.نتيجة للزيارات، يعتبر هذا الموضوع محل اهتمام كبير هذه الايام في اوساط المقيمين داخل المملكه.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

وهذه الخدمة تتيح للاستعلام عن صلاحية التأشيرة بضغطة زر دون الاحتياج للخروج من المنزل.تتمييز الخدمة بأنها توفر جميع المعلومات اللازمة عن تأشييرة الخروج والعودة من حيث مدة التأشيرة، وتاريخ الانتهاء ومتي يجب التجديد.وبالطبع جميع المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب التأشيرة من حيث رقم الاقامة،ورقم التأشيرة. وتوجد ايضا اجراءات للحصول علي تاشيرة خروج وعودة: يجب ان يكون سجل المرور التابع لك لايوجد به اي مخالفات. بعد ملئ الطلب وكتابة كافة البيانات والمعلومات بكل وضوح ودقة،تضع صورة شخصىيه لك ومن ثم يقوم صاحب العمل التابع لك بالتوقيع والختم علي الطلب. ويجب ان يكون رخصة الاقامة وجواز السفر ساريين العمل بهم. يكون لديك تصريح من صاحب العمل التابع لك بالموافقة علي ذلك. تكلفة التاشيرة المفردة للحصول عليها مئتي ريال سعودي اما التاشيرة متعددة الخروج والعودة تكلفتها 500 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

وفي السطور القادمة نجد شرح وافي لطريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بالسعودية عن طريق رقم الاقامة فقط عبر بوابة “أبشر” ويجب الانتباه الي تحري الدقة في ادخال رقم الاقامة والتأشيرة:-