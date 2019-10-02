السعودية اليوم / مكتب تعليم البنات بغرب الرياض يختتم احتفالات اليوم الوطني بمدارس ابن خلدون التعليمية



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

اختتم مكتب تعليم البنات بغرب الرياض احتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة المقامة بمدارس ابن خلدون ( بنات ) بالرياض .

وتضمن الحفل الختامي الذي بدء بالقرآن الكريم ، عددًا من الفقرات والقصائد الوطنية المتنوعة التي تترجم الولاء والإخلاص لقادة هذه البلاد المباركة والتلاحم بين أبنائها.

وبهذه المناسبة رفعت مديرة الشؤون التعليمية رئيسة الإشراف التربوي بالمدارس الأستاذة منى العيبان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منوّهة بما يحظى به التعليم من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة -أعزّها الله-, وقالت : نسعد ونحن نستحضر هذه المناسبة الغالية يوم تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- ورجاله المخلصين ، مؤكدة عظم المسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي من الترابط والالتفاف حول قادته والدفاع عنه وتمثيله في كل المحافل خير تمثيل والعمل على تقديم كل مايسهم في رقيّه وتطوّره.

حضر الحفل مديرة العلاقات العامة بمكتب تعليم البنات بغرب الرياض وعدد من الأهالي وأولياء أمور الطالبات.

// انتهى //

21:47ت م

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