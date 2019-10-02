السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: مأساة إعصار الباهاما "تذكير عاجل جديد بضرورة معالجة مسبّبات تغير المناخ"



الأمم المتحدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانون غيبريسوس في زيارة لتقييم الآثار الصحية في المناطق المدمَّرة في جزر البهاما عقب إعصار دوريان أن هذه المأساة هي "تذكير عاجل جديد بأنه يجب علينا معالجة مسببات تغير المناخ".

وطالب الدكتور غيبريسوس العالم بأن يلتف حول جزر البهاما في أعقاب الإعصار الذي لم يودِ بحياة الكثيرين فحسب، "بل تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية وحرم المجتمعات من الخدمات الحيوية في وقت حرج".

وقال: إنه تأثّر بشدة عند رؤيته "الدمار الذي لحق بالمجتمعات وبالأسر التي فقد أفرادها أصدقاءهم وأحباءهم ومنازلهم وممتلكاتهم وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية"، مشيراً إلى أن إعصار دوريان هو بمثابة تذكير عاجل جديد بأنه يجب علينا معالجة مسببات تغير المناخ، وزيادة الاستثمار في قدرة المجتمعات على الصمود".

وخلال الزيارة توقف المسؤول الأممي في جزيرتي أباكو وغراند باهاما اللتيْن شهدتا أكثر الآثار ضخامة، إذ تعرضت معظم المنازل والبنى التحتية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية للدمار الكامل.

وقد تعرّض القطاع الصحي في أباكو وغراند باهاما تحديدًا لضربة كبيرة، حيث تعطلت إمدادات الكهرباء والمياه وتعرضت المعدات واللوازم الطبية للدمار، بما في ذلك خمس عيادات صحية في الجزيرتين.

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19:55ت م

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