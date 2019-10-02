الطاقة الشمسية تضيء ليل الكفرة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدن الجنوب الليبية تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، لكن الحكومة الليبية المؤقتة تتعاقد على إنشاء محطة للطاقة الشمسية بمدينة الكفرة. المحطة تعمل بسعة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاوات لحل مشكلة الكهرباء في ليبيا. يقول بدر الأبعج، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في الجنوب الليبي: "كان لدينا خياران بالنسبة لموقع المشروع اخترنا القريب من محطة الغاز، وذلك لأن الموقع الآخر يحتاج إلى تكاليف أكثر ومحطات نقل وتجهيزات تستغرق وقتاً أطول".

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