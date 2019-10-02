سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة عند سعر أمس الثلاثاء، وبلغ متوسط السعر 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، من 44.969 مليار في أغسطس/آب 2019، وهو ما ساهم في استقرار سوق الصرف المصري استقرارا بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار.

وفي البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- استقر سعر العملة الخضراء 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وكريدي إجريكول قناة السويس والبركة وعودة والمصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والمشرق

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.24 جنبه للشراء مقابل 1633 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية.

كما استقر سعر الدولار في بنك بلوم عند 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع.

وسددت مصر أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو/حزيران 2013. وقال البنك المركزي المصري: "إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي"

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس الخميس الماضي، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25%، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25%.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد ارتفع سعر سعر اليورو للشراء 17.74 جنيه مقابل 17.87 جنيه للبيع وزاد سعر الإسترليني ليسجل 19.92 جنيه للشراء و 20.10 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.31 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع.