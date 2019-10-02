- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 413 مركبة فيراري.. خلل كارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تستدعي 413 مركبة فيراري.. خلل كارثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 413 مركبة من طرازات مختلفة لشركة فيراري، تبدأ من موديل 2010 إلى 2018.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن سبب استدعاء المركبات هو وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية، قد يؤدي عند وقوع حـادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة، قد تتسبب في إصابة خطيرة.
وأفادت بأن المركبات المستدعاة هي: فيراري نوع “f12 Berlinetta” موديل 2011-2017، و”488 GTB” موديل 2016-2018، و”California T” موديل 2010-2017، و”GTC4LUSSO” موديل 2017-2018.
ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة الاستدعاء إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة، والتواصل مع الوكيل لاستبدال نافخ الوسادة الهوائية مجانًا.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تستدعي 413 مركبة فيراري.. خلل كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.