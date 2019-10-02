القبض على سائقين تصادما عمدا بمركبتيهما وإحالتهما إلى شرطة “الدائر”

جدة - عمرو شويل أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بقائدي مركبتين متصادمين عمدًا، مؤكدًا إحالتهما إلى شرطة المحافظة.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) تقبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا وتحيلهما إلى شرطة المحافظة؛ لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.

وأهاب المرور السعودي بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضمانًا لسلامتهم.