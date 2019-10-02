توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 4/ 2/ 1441 الموافق 3/ 10/ 2019، قائلة إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشملت التوقعات أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، حائل، القصيم، الأجزاء الغربية من الرياض، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.