حساب المواطن 1441 يُذكر بموعد صرف دفعة أكتوبر وخطوات إضافة الزوجة في…

في بيان رسمي له، كشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين لشهر أكتوبر الجاري للمستفيدين الذي أُعلنت نتائج الأهلية الخاصة بهم قبل أيام، لافتًا إلى أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، حيث أنه من المعتاد أن يتم صرف دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في حالة واحدة يتم تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا فيها وهي إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية.

حساب المواطن 1441هـ

وبذلك يكون برنامج حساب المواطن قد انتهى من الاستعداد لصرف الدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر الجاري، وبدأ في التسجيل في الدفعة 24 عن شهر نوفمبر المقبل، وفقًا لمن تنطبق عليهم الشروط التالية:

أن تكون مقيم داخل حدود المملكة. أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومي. استيفاء كافة الأوراق التي تؤكد صحة البيانات المسجلة.

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خطوات تسجيل المرأة في البرنامج

وبالتزامن مع اقتراب صرف دفعة أكتوبر الجاري، كشف برنامج حساب المواطن 1441 هـ، عن خطوات تسجيل المرأة للاستفادة بصرف الدفعات من خلال الخطوات التالية إلكترونيًا:

تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب- بيانات عامة).

تعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ.

التوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع.

الضغط على أيقونة حفظ.

تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة).

ولاتباع تنفيذ الخطوات السابق ذكرها كي يتم تسجيل المرأة كمستفيد في البرنامج، فلابد من الدخول للرابط: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية المطلوبة كاملةً من اسم ورقم السجل وغيره.