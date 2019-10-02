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إغلاق وإنذار 53 محلاً مُخالفاً في خميس مشيط

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أنه تم ضبط 99 محلاً مُخالفاً، ‏و‏إغلاق 16، وإنذار 37، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها.

وأشار القرني إلى مصادرة وإتلاف 1691 كيلوغراما من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و45 لتراً من الزيوت التالفة والمُعاد استخدامها، واتخاذ الإجراءات النظامية.

يأتي ذلك في إطار حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمتابعة المحلات التجارية والصحية كالمطاعم والبوفيهات، لضمان جودة عملها والارتقاء بنوعية الخدمات المُقدَّمة للمُستهلك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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