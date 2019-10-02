تخصيص 50 ألف دولار للفائزين بجائزة الابتكار لتعزيز السلامة المرورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا إلى تشجيع الابتكار والاختراع في السلامة المرورية وتبني المبادرات النوعية وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي، عقدت الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، لقاء للإعلان عن تفاصيل جائزة الابتكار في السلامة المرورية حيث خصصت 50 ألف دولار للفائزين.

وبين رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالحميد المعجل، عن وصول طلبات من جهات حكومية للمشاركة في الجائزة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الأول من يناير 2020، والإعلان عن المشاركات في الـ20 من الشهر نفسه، وسيكون التكريم من 10 إلى 12 فبراير 2020، وذلك خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام.