بدء تطبيق مقياس القدرات العامة «الورقي» على طلاب الثانوية غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس غدا البدء في تطبيق الفترة الأولى «الورقي» من مقياس القدرات العامة على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد أن المقياس سيعقد غدا من خلال المقرات الورقية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة وعددها 132 مقرا، ويستمر حتى السبت 13 صفر، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الترتيبات وفق الخطط المعمول بها عند كل اختبار ينظمه المركز في المقرات، لاستقبال الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء المقياس.

وبين أن اختبار القدرات العامة مقياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقرات «المحوسبة» المنتشرة في مناطق المملكة التي تقام بشكل مستمر يوميا طوال العام، بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أبناء السعوديين خارج المملكة، إضافة إلى زيادة السرية ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة الكترونية مشفرة والتخلص تدريجيا من الاختبارات الورقية وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة، وخاصة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث.