الرقابة والتفتيش الأمني ضمن دبلومات جامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها حصل برنامج دبلوم الرقابة والتفتيش الأمني في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد، على اعتماد وزارة الخدمة المدنية كآخر الدبلومات التابعة للعمادة المعتمدة من قبل الوزارة. وتتمثل أهمية البرنامج في تأهيل خريجي الثانوية العامة لسوق العمل في مجال الرقابة والتفتيش الأمني، بناء على حاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة. وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر عقيل، أن إجمالي الساعات المعتمدة لإتمام البرنامج تتمثل في 31 ساعة.



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