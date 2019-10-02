مصر تعرض 293 قطعة أثرية بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفتتح بولاية كاليفورنيا الأمريكية في الخامس من أكتوبر الحالي معرض للآثار المصرية الغارقة، التي ترجع لفترات تاريخية مختلفة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري «إن المعرض الذى يحمل اسم «المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر»، يضم 293 قطعة أثرية، ويقام بكاليفورنيا في إطار جولة له بعدد من المدن الأمريكية، وكانت محطته الأولى مدينة سانت لويس».

يذكر أنه ينتشر في مصر عدد من الآثار المصرية الغارقة، مثل موقع الآثار الغارقة بمحافظة أسوان، وموقع ميناء أبوقير، وموقع قلعة قايتباى، وخليج المعمورة، وموقع ميناء خوفو بوادي الجرف، وغيرها من المواقع التي أنشأت وزارة الآثار المصرية إدارة خاصة لها تحمل اسم «إدارة الآثار الغارقة».