سوق الاتجار بالمخدرات على الانترنت ينمو 50%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواجه سلطات الأمن في ألمانيا وأوروبا تحديات متزايدة في التصدي لهياكل محترفة للاتجار بالمخدرات عبر الانترنت.

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وقال المشارك في إعداد تقرير المخدرات العالمي التابع للأمم المتحدة توماس بيتشمان إن سوق الاتجار بالمخدرات على الانترنت نما بنسبة 50% على مدار السنوات الخمس الماضية، بينما شهد السوق بوجه عام نموا تراوح بين 6 و7%.

وأوضح مدير قسم مكافحة المخدرات في المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية بافاريا، يورج بيسر، أن تجار المخدرات عبر الانترنت صاروا أكثر احترافية ويؤسسون، على غرار التجارة المشروعة عبر الانترنت، هياكل فعالة عبر خطوط ساخنة ومراكز لخدمة العملاء وإمكانية تقييم نوعية المخدرات المعروضة للتداول.

وأشار بيسر إلى أن الاتجار عبر الانترنت صار حاليا استكمالا للتسويق التقليدي للمخدرات عبر صغار التجار في الشوارع، موضحا في المقابل أنه يزداد أهمية بشدة، مبينا أن الشرطة لا يمكنها مكافحة الهياكل الدولية للاتجار بالمخدرات على نحو فعال إلا عندما تتعاون على المستوى الدولي أيضا، مضيفا أن التعاون مع السلطات الألبانية على سبيل المثال صار أفضل، إلا أنه يمكن تعزيزه.