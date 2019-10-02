أغنى 10 % من الألمان يمتلكون 56 % من إجمالي الثروات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن أغنى 10% من السكان في ألمانيا يمتلكون 56% من إجمالي الثروات، بينما يمتلك النصف الأفقر من السكان 3, 1% فقط من الثروات.

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وقال معد الدراسة، ماركوس جرابكا «انعدام التكافؤ في الثروات مرتفع للغاية في ألمانيا وعلى المستوى العالمي أيضا، إلا أنه لا يزال في المستوى نفسه على مدار السنوات العشر الماضية».

وأشارت الدراسة إلى أنه بفضل انخفاض البطالة وارتفاع الأجور زادت ثروات الأفراد خلال الأعوام الماضية.

وبحسب الدراسة ارتفع متوسط صافي الثروات للفرد في ألمانيا خلال الفترة من 2012 حتى عام 2017 بنسبة 22% في المتوسط، لتصل إلى نحو 103 آلاف يورو.