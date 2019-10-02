5 ضحايا في انهيار جسر بتايوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر شرق تايوان أمس الأول إلى 5 أشخاص، في حين ما زال هناك شخص لم يتم العثور عليه.

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وانهار الجسر الذي يقع في ميناء نانفانجاو للصيد بمقاطعة يلان، نحو الساعة 09:30 صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وعثر على الضحايا الخمسة في انهيار الجسر الذي بني منذ 21 عاما، وجميعهم عمال من الفلبين وإندونيسيا، في قوارب دمرت تحت الجسر. وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي أمس: «إنه ما زال البحث جاريا على أحد العاملين».

وقال وزير النقل والاتصالات لين تشيا لونج: «إن الحكومة سوف تدفع تعويضات لأسرة كل ضحية تقدر بما لا يقل عن 161 ألف دولار أمريكي».