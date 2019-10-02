السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر شرق تايوان أمس الأول إلى 5 أشخاص، في حين ما زال هناك شخص لم يتم العثور عليه.
وانهار الجسر الذي يقع في ميناء نانفانجاو للصيد بمقاطعة يلان، نحو الساعة 09:30 صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وعثر على الضحايا الخمسة في انهيار الجسر الذي بني منذ 21 عاما، وجميعهم عمال من الفلبين وإندونيسيا، في قوارب دمرت تحت الجسر. وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي أمس: «إنه ما زال البحث جاريا على أحد العاملين».
وقال وزير النقل والاتصالات لين تشيا لونج: «إن الحكومة سوف تدفع تعويضات لأسرة كل ضحية تقدر بما لا يقل عن 161 ألف دولار أمريكي».
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ضحايا في انهيار جسر بتايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.