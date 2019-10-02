مدرب توتنهام: متمسكون بالأمل رغم الـ7

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي إن فريقه يجب أن يتحلى بالتماسك عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم تقدم توتنهام بالهدف الأول في المباراة، استطاع بايرن ميونخ قلب الموازين لصالحه وانهار الفريق الإنجليزي في الدقائق الأخيرة، حيث تلقت شباكه ثلاثة أهداف خلال آخر سبع دقائق من المباراة.