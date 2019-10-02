التعاون ينضم للنصر ويطالب بتحديد السوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انضم التعاون إلى منافسه النصر مطالبا الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد موعد ومكان مباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس.

وقال عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي لنادي التعاون بعد لقاء فريقه أمام الاتحاد «نحن نشاطر زملاءنا في نادي النصر مطالبهم تحديد الموعد، ونحن على تواصل مستمر مع المسؤولين، تلقينا وعودا أن المباراة ستقام، يهمنا معرفة الموعد لكي لا يكون هناك تداخل مع مباريات كأس الملك أو الدوري».

وحول خسارة لقاء الاتحاد قال اليوسف «نستحق الخسارة. لم نقد المستوى المأمول. الجميع يتحمل الخسارة. عكس مباراة الهلال قدمنا مستوى كبيرا لكن أعتقد أن هناك ضربتي جزاء لم تحسب للفريق، لا نعلم حقيقة إن كانت هناك مشكلة تقنية أو فنية».