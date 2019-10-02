عراقجي: الاتفاق النووي في العناية المركزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران ادعى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في حالة شديدة السوء منذ الانسحاب الأمريكي منه بصورة أحادية. ونقلت بوابة «خبر أونلاين» الإيرانية عنه القول «للأسف، يتعين علي القول إن الاتفاق النووي ليس على ما يرام ويتعين نقله إلى العناية المركزة». ويسعى الإيرانيون إلى ابتزاز العالم في كل المناسبات.



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