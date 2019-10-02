ترمب يعد الدعوة لعزله «انقلابا».. وبومبيو يتهم الديمقراطيين بالتخويف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدعوات المطالبة بعزله بأنها «انقلاب»،وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه «خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه الممنوحة من الرب».

من جهته انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحقيق الذي يجريه مجلس النواب، والذي يرمي إلى التحضير لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منصبه، متهما النواب الديمقراطيين باستخدام أسلوب التخويف ضد موظفيه، بينما ترك الباب مفتوحا لمعرفة ما إذا كان سيمتثل لاستدعاء قانوني لتقديم وثائق خاصة بالتحقيقات أم لا.

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وقال بومبيو أيضا في رسالة إلى الكونجرس إنه «ليس من المجدي» أن يستجوب النواب خمسة مسؤولين في وزارة الخارجية هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه كجزء من التحقيقات في تعاملات ترمب مع أوكرانيا.

وأضاف بومبيو أن النواب يحددون «وقتا غير مناسب للغاية» في طلبهم لشهادة الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن الوثائق التي يطلبها النواب قد تخضع لامتيازات وسرية الذراع التنفيذي للحكومة.

وفيما يتعلق بأمر الاستدعاء الصادر ضده، قال بومبيو فقط إنه سيرد بحلول مطلع الأسبوع، وهو الموعد النهائي المحدد، دون أي مؤشرات أخرى على ما إذا كان سيلتزم به.

وكان الديمقراطيون أعلنوا الأسبوع الماضي التحضير لإجراءات عزل ترمب من منصبه، بسبب مكالمة مثيرة للجدل مع الرئيس الأوكراني.