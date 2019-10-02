اعتراف إيراني بدعم ميليشيات الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف مسؤول إيراني بأن بلاده تقدم دعما عسكريا وفكريا لميليشيات الحوثي في اليمن، مؤكدا أن قوات الحرس الثوري هي المسؤولة عن هذا الدعم.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري باقري، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام «إيران تقدم مساعدات لدول محور المقاومة وبالأخص اليمن، ففي سوريا والعراق ذهبنا بناء على طلب حكومات هذه الدول وقدمنا لهم مساعدات عسكرية ومستشارين، لكن اليمن يتمتع بوضع خاص». وأضاف «نحن نقدم الدعم الاستشاري والدعم الفكري» لما سماه «الجيش اليمني» في إشارة الى ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن هذا الأمر. وتعهد بأن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب ميليشيات الحوثي للنهاية.