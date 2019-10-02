«معادن» تعالج 30 ألف طن ألمنيوم ثانوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة معادن الألمنيوم التابعة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمات النفط والغاز عقدا للتعاون عالي التقنية لتقديم حلول بيئية مبتكرة تهدف لمعالجة مواد الألمنيوم الثانوي الناتج عن صهر الألمنيوم واستخراج خام الألمنيوم لإعادة استخدامه في عمليات التصنيع.

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واتفقت «معادن الألمنيوم» على معالجة ما بين 30 و40 ألف طن سنويا من الألمنيوم الثانوي، واستخلاص الخام وإعادة استخدامه في عمليات التصنيع.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في الصناعة السعودية، وتعكس اهتمام الشركتين بتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال رئيس شركة «معادن الألمنيوم» المهندس علي القحطاني: إن معادن للألمنيوم تعمل ضمن استراتيجيتها على تحقيق المكاسب الاقتصادية والتجارية من جهة وتعزيز السلامة والصحة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى.