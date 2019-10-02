استدعاء 93 ألف سيارة جنرال موتورز لخلل في برمجة الفرامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة استدعت وزارة التجارة والاستثمار 93 ألف سيارة جنرال موتورز لوجود خلل ببرمجة وحدة التحكم الالكتروني في الفرامل قد يضعف من أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظا على سلامتهم وحفظا لحقوقهم. Advertisements وأكدت أنه على ملاك المركبات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا. وتجري وزارة التجارة والاستثمار حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج وبالتالي القيام بتحقيق فني أو باكتشافه من قبل المستخدم ومن ثم تقديمه بلاغا للجهة المعنية أو بمراجعة الوكيل وفروع الشركة الصانعة. استدعاء سيارات جنرال موتورز العدد: 93,253 سيارة

السبب: وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الالكتروني في الفرامل الطرازات المستدعاة: سيارات كاديلاك أسكاليد 2015 إلى 2017

سيارات شفروليه سلفيرادو من 2014 إلى 2018

سيارات شفروليه سوبربان من 2015 إلى 2017

شفروليه تاهو من 2015 إلى 2018

جي إم سي سييرا من 2014 إلى 2018

جي إم سي يوكون من 2015 إلى 2018

التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع (Recalls.sa)

التواصل مع شركات الجميح للسيارات والتوكيلات العالمية لإجراء التحديثات اللازمة مجانا



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