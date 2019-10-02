سريان صكوك الحضانة القديمة على أنظمة السفر الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بسريان التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر على أحكام الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة، دون الحاجة لتعديل هذه الصكوك من المحاكم أو توجيه المستفيدين إلى المحاكم.
وبينت الوزارة أن ذلك سبقه عقد اجتماعات عدة مع المديرية العامة للجوازات، لكون هذه الأحكام كانت تطبق الأنظمة السارية في حينه، وليست منشئة لحكم جديد.
كما وجه الصمعاني بتعديل نماذج صكوك الحضانة الحديثة بما يتوافق مع التعديلات الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها، وذلك فور سريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر.
صكوك الحضانة القديمة:
- كانت تتضمن تقييدا للحاضن على سفر المحضون
- تضمين صك الحكم لعبارة ما عدا السفر بالمحضون
- ألا يكون السفر إلا بإذن الولي أو القاضي
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