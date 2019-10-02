بدء تشييد أول فرقاطة حربية للسعودية في إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية «سامي نافانتيا»، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا الإسبانية، عمليات بناء أولى سفن «أفانتي 2200» الخمس لمصلحة القوات البحرية الملكية السعودية، ضمن حفل رسمي لوضع عارضة السفينة أقيم في مدينة كاديز بإسبانيا.

ومن المزمع أن يجري تسليم السفن الحديثة، التي ستبنى في حوض سان فرناندو لبناء السفن التابع لشركة نافانتيا، بحلول 2023.

Advertisements

فرقاطات »أفانتي 2200 «

طورت خصيصا لتلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، بما في ذلك القدرة العالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وهي سفن متعددة المهام مصممة بشكل خاص للمراقبة والتحكم البحري، والبحث، والإنقاذ، وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى، وغيرها من المهام.

مشروع »سامي نافانتيا«