خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادما من جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس إلى الرياض قادما من جدة، وكان في استقباله عند سلم الطائرة، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان.

كما كان في استقبال الملك سلمان بصالة التشريفات كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، ومحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي.

وغادر خادم الحرمين الشريفين جدة في وقت سابق أمس، وكان في وداعه في الصالة الملكية بالمطار، الأمير محمد بن فهد بن محمد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير خالد بن مشعل بن ماجد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.