القيادة تهنئ ألمانيا بيوم الوحدة والعراق بذكرى الاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية العراق برهم صالح بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية، باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار.

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وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان فرانك فالتر رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد، الرئيس العراقي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار.

إلى ذلك استعرض ولي العهد، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الأول من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.