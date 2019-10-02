ارتفاع نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ارتفع عدد برامج التربية الخاصة للبنين والبنات ليصل إلى 5600 برنامج في العام الدراسي 1439 /1440، كما ارتفع عدد الطلاب والطالبات في هذه البرامج إلى 76000 طالب وطالبة في العام الدراسي 1439 /1440، يعمل على تدريسهم 14000 معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة في التربية الخاصة.
وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري سعي الوزارة إلى رفع نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال بناء الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة.
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