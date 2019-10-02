السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة بحسب المركز الوطني للمعلومات الصحية، هناك نحو 37 رجلا يصاب بسرطان الثدي سنويا في السعودية، مما يعني تسجيل حالة كل 10 أيام عدد الإصابات: الفئة العمرية 35 - 39 عدد الإصابات خلال عام: 2 الفئة العمرية 40 - 44 عدد الإصابات خلال عام: 7 الفئة العمرية 45- 49 عدد الإصابات خلال عام: 8 الفئة العمرية 50 - 54 عدد الإصابات خلال عام: 3 الفئة العمرية 55- 59 عدد الإصابات خلال عام: 5 Advertisements الفئة العمرية 60 - 64 عدد الإصابات خلال عام: 1 الفئة العمرية 65- 69 عدد الإصابات خلال عام: 2 الفئة العمرية 70- 74 عدد الإصابات خلال عام: 4 الفئة العمرية + 75 عدد الإصابات خلال عام: 5 أنواع سرطانات الثدي عند الرجال: 1- السرطان القنوي وهو الأكثر شيوعا، ويبدأ في قنوات الحليب. 2- السرطان الفصيصي وهو ما يصيب الغدد المنتجة للحليب. 3- سرطان الثدي الالتهابي يسبب احمرار الثدي المصاب وتورمه وضعفه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرطان الثدي يصيب رجلا كل 10 أيام بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.