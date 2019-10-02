، سيبدو مختلفًا عند عودته.. لهذه الأسباب تضخَّم رأس رائد الفضاء الإماراتي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت إيرينا لارينا، مديرة مختبر البروتيوميات في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سر التغيرات الحاصلة في جسم رائد الفضاء هزاع المنصوري.
جاء ذلك بعد أن أعلن المنصوري وصوله إلى المحطة الفضائية الدولية، وحصول تغيرات في جسمه، وبالأخص تضخُّم رأسه، وتغيُّر حاسة الشم عنده.
وقد اعتبرت لارينا هذه التغيرات ظاهرة اعتيادية.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" فقد قالت لارينا في مقابلة مع "إذاعة موسكو": "هذا شبيه بانتفاخ أنسجة وأعضاء الجسم الواقعة أعلى وسط الجسم؛ لأن السوائل، بما فيها الدم، تفقد الوزن في ظروف انعدام الجاذبية؛ فيظهر لدى الجميع شعور بالانفجار، والانتفاخ، وتغيُّر حاسة الشم؛ لأن الغشاء المخاطي يتضخم قليلاً".
وأضافت بأن رائد الفضاء بعد عودته إلى الأرض ستظهر لديه أحاسيس غير معتادة. على سبيل المثال: الدوخة، ضعف عضلي، صعوبة الحفاظ على توازن الجسم. أي سيبدو مختلفًا بعض الشيء.
مؤكدة أن جميع هذه الأعراض ظاهرة اعتيادية لرواد الفضاء.
هذا، ومن المقرر عودة أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري برفقة الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 08:35 PM
لديه أحاسيس غير معتادةسيبدو مختلفًا عند عودته.. لهذه الأسباب تضخَّم رأس رائد الفضاء الإماراتي
كشفت إيرينا لارينا، مديرة مختبر البروتيوميات في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سر التغيرات الحاصلة في جسم رائد الفضاء هزاع المنصوري.
جاء ذلك بعد أن أعلن المنصوري وصوله إلى المحطة الفضائية الدولية، وحصول تغيرات في جسمه، وبالأخص تضخُّم رأسه، وتغيُّر حاسة الشم عنده.
وقد اعتبرت لارينا هذه التغيرات ظاهرة اعتيادية.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" فقد قالت لارينا في مقابلة مع "إذاعة موسكو": "هذا شبيه بانتفاخ أنسجة وأعضاء الجسم الواقعة أعلى وسط الجسم؛ لأن السوائل، بما فيها الدم، تفقد الوزن في ظروف انعدام الجاذبية؛ فيظهر لدى الجميع شعور بالانفجار، والانتفاخ، وتغيُّر حاسة الشم؛ لأن الغشاء المخاطي يتضخم قليلاً".
وأضافت بأن رائد الفضاء بعد عودته إلى الأرض ستظهر لديه أحاسيس غير معتادة. على سبيل المثال: الدوخة، ضعف عضلي، صعوبة الحفاظ على توازن الجسم. أي سيبدو مختلفًا بعض الشيء.
مؤكدة أن جميع هذه الأعراض ظاهرة اعتيادية لرواد الفضاء.
هذا، ومن المقرر عودة أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري برفقة الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ.
، سيبدو مختلفًا عند عودته.. لهذه الأسباب تضخَّم رأس رائد الفضاء الإماراتي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر سيبدو مختلفًا عند عودته.. لهذه الأسباب تضخَّم رأس رائد الفضاء الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.