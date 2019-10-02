، في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئنافَ المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.
وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.
ورجّح الجيش أن يكون الصاروخ المختبر صاروخ "بوكوكسونج" الذي يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وهو من الصواريخ الباليستية التي الخليج 365 وأطلقتها بيونج يانج من غواصات.
وإذا تأكد ذلك، وفقاً لـ"رويترز"، فسيكون أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازًا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.
في غضون ذلك طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالمفاوضات النووية.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.
في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-02
أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئنافَ المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.
وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.
ورجّح الجيش أن يكون الصاروخ المختبر صاروخ "بوكوكسونج" الذي يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وهو من الصواريخ الباليستية التي الخليج 365 وأطلقتها بيونج يانج من غواصات.
وإذا تأكد ذلك، وفقاً لـ"رويترز"، فسيكون أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازًا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.
في غضون ذلك طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالمفاوضات النووية.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
07:15 PM
يبلغ مداه نحو 1300 كم وأُطلق من غواصة
أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئنافَ المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.
وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.
ورجّح الجيش أن يكون الصاروخ المختبر صاروخ "بوكوكسونج" الذي يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وهو من الصواريخ الباليستية التي الخليج 365 وأطلقتها بيونج يانج من غواصات.
وإذا تأكد ذلك، وفقاً لـ"رويترز"، فسيكون أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازًا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.
في غضون ذلك طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالمفاوضات النووية.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.
، في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.