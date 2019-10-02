، وزير الطاقة يرأس وفد السعودية المشارك في "أسبوع الطاقة الروسي" بموسكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تجاوزنا الإعداد إلى ترتيب أبعد للتعاون بين أوبك والدول خارجها

رأس الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، وفد المملكة المشارك في أسبوع الطاقة الروسي، الذي يُعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، في العاصمة الروسية موسكو.

وفي الجلسة الحوارية التي شارك فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان موضوع التعاون لاستقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي، موضحاً أن المصالح المتبادلة تحتم البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق الاستقرار، مفيداً بأن المملكة اقترحت إنشاء منتدى الطاقة الدولي، الذي تعد روسيا أحد أعضائه البارزين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان :"إن المملكة تسعى إلى تأسيس علاقات داخل أوبك، ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارجه، وقد تجاوزنا الآن مرحلة الإعداد المؤقت إلى ترتيب ذي مدى أبعد للتعاون بين دول أوبك والدول من خارج المنطقة".

وأكد أن ذلك التحالف سيحقق الاستقرار الدائم لأسواق النفط، والنفع لكل المنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وسيجذب هذا التحالف الاستثمارات، وسيحقق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من الازدهار والنمو".

وأكد وزير الطاقة أن التحالف لم يأت من عاطفة، وجاء من تفكير عميق وعملي بالنظر إلى ما يمكن القيام به معاً، مبيناً أن القاعدة الأولى هي توفير الطاقة، مشيراً إلى أن التحالف يمكن أن يحدث في مجالات عديدة مثل البحث والاستثمار في جميع المستويات سواء في مجال الطاقة أو البتروكيماويات، مفيداً أن أرامكو السعودية لديها مركز أبحاث في موسكو، وذلك سيؤدي إلى شراكة قوية بين المملكة وروسيا.

وقال: "إن التعاون بين المملكة وروسيا يعود إلى أمد طويل، ومن المصلحة بين البلدين إرساء أسـس الاستقرار في سوق النفط، وحقق البلدين نجاحاً في تعزيز العلاقة في داخل دول أوبك وخارجها".