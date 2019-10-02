كشفت مصادر رسمية في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 عن حقيقة وجود فساد بمحطة قطار الحرمين في جدة. كما يردد بعض النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مسؤول في النيابة العامة قوله إن وحدة الرصد لدى النيابة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعيا أن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.

وأضاف المصدر المسؤول أنه "بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته".

وأشار إلى أنه "تبين أنه لم يسبق أن قدم أي مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم".

Advertisements

ووفق المصدر ذاته، فقد توصلت النيابة العامة السعودية كذلك من خلال مجريات التحقيق، إلى أن المذكور سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه فصل من عمله بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات اختلاس مزعومة، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية في محافظة جدة.

يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بعدما تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ في إخماد حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية. حيث اعتبر بعض النشطاء أن هناك فساد بهذا الملف.