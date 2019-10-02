بالصور: خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء إلى العاصمة الرياض قادما من جدة. وكان في استقباله لدى وصوله إلى الرياض الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير مقرن بن عبدالعزيز.

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وعدد من الأمراء والوزراء.

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