قالت الإدارة العامة للمرور إن مرور محافظة الدائر بمنطقة جازان ألقى القبض على قائدي مركبتين تعمدا تصادما على طريق سريع.وأضافت أن إدارة المرور سلمت السائقين المتورطين إلى شرطة المحافظة؛ لاستكمال إحالتهما للجهة المختصة. ووثق مقطع فيديو صوره قائد مركبة كانت تسير خلف المركبتين الحـادث الذي ظهرت فيه المركبتان تتصادمان عمداً، وانتهى الأمر بأن دفعت إحداهما الأخرى للخروج عن الطريق وانقلابها. وأهابت إدارة المرور بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضمانًا لسلامتهم وسلامة الآخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: القبض على سائقين تصادما عمداً على طريق سريع بجازان وانقلبت مركبة أحدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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