سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المخالفات في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، ومخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية والتعدي على الحيوانات بالإساءة.
وأصدرت الوزارة عدداً من العقوبات على 28 مخالفاً، بغرامات مالية بلغت حوالي 1.7 مليون ريال، وذلك خلال شهرَي يونيو وأغسطس من العام الحالي. وأشارت إلى أن المخالفات جاءت في منطقة مكة المكرمة بعدد 17 مخالفة، ومنطقة الرياض بخمس مخالفات، ومنطقة عسير بثلاث مخالفات، وجازان بعدد مخالفتين، ومخالفة واحدة في منطقة القصيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بغرامات تجاوزت 1.7 مليون ريال.. “البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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