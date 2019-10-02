بقيمة 1.2 مليار.. هيئة الاستثمار توقع اتفاقية مع شركة “جي إل رافا ” الكورية لتصنيع...

شهد مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية للمرة الأولى في المملكة مع شركة “جي إل رافا” الكورية القابضة بقيمة 1,2 مليار ريال. وتضمنت الاتفاقية قيام الشركة ببناء منشأة لتصنيع 30 منتجًا من منتجات التقنية البيولوجية في المملكة، إضافة إلى تصنيع 5 منتجات ابتكارية أخرى خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

وكشف مدير إدارة قطاع الأدوية في الهيئة، العباس الغامدي، أن المملكة تعمل محلياً وعالمياً على توطين أكبر لخدمات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية لمواكبة الطلب في السوق المحلي. من جانبه، أكد رئيس الشركة الكورية، بين جايجان وانج ، أن الشركة تسعى إلى صناعة المنتجات الابتكارية ودعم زيادة التصنيع المحلي لمنتجات التقنية البيولوجية وتعزيز مهارات رأس المال البشري السعودي. وتهدف الاتفاقية إلى بدء التصنيع المحلي للمضادات البيولوجية أحادية النسيلة “monoclonal antibody” والمواد الدوائية الخام وغيرها، ما سيوفر 300 فرصة عمل بمهارات عالية التدريب والتأهيل.