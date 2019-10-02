مدني جازان ينبِّه المواطنين والمقيمين بعدم الخروج إلا في الضرورة

هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، أمس الثلاثاء، بمختلف المحافظات وسالت على إثرها عدد من الأودية .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدّم يحيى القحطاني أنَّ مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة، للتأكّد من وضع اﻷودية، ورفع تقارير عن الحالة، مشيرًا إلى ورود بلاغات عن بعض الاحتجازات البسيطة والتعامل معها من قبل الفرق المعنية في حينه دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

ونوَّه القحطاني بورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن تعرُّض المنطقة لهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مشددًا على أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.