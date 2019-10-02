أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بقائدي مركبتين متصادمين عمدًا، مؤكدًا إحالتهما إلى شرطة المحافظة.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) تقبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا وتحيلهما إلى شرطة المحافظة؛ لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.
وأهاب المرور السعودي بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضمانًا لسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بقائدي مركبتين تصادما عمدًا وإحالتهما إلى شرطة الدائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.